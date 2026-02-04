ترامب عن لقائه بالرئيس الكولومبي: كان رائعا ومثمرا للغاية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نجاح لافت في محادثاته مع الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، واصفا اللقاء الذي عُقد في المكتب البيضاوي اليوم بأنه كان "مثمرا للغاية" وشهد انسجاما غير متوقع.

وصرح ترامب للصحفيين، قائلا: "لقد انسجمنا بشكل جيد للغاية. ورغم أننا لم نكن أصدقاء مقربين في السابق، إلا أنني لم أشعر بأي إهانة، بل كان اللقاء رائعا"، موضحا أن المباحثات تناولت ملفات معقدة تشمل العقوبات الاقتصادية والتعاون الأمني الإقليمي.

وردا على سؤال حول مستقبل العمل المشترك لمكافحة الجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية في فنزويلا، أكد ترامب رغبة الجانب الكولومبي في الانخراط بهذا المسار، قائلا: "إنهم يريدون مني القيام بذلك، وسنفعل".

يأتي هذا التقارب بعد عام صدام علني خلال الشهور الماضية، حيث وصف ترامب الرئيس الكولومبي في أكتوبر الماضي، بـ"زعيم مخدرات غير شرعي"، قبل أن تفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه.

ووفقا لشبكة "سي إن إن"، يرى مراقبون أن دعوة بيترو إلى واشنطن تمثل محاولة جادة من إدارة ترامب لتجاوز الخلافات المريرة ووضعها خلف الظهور، لتعزيز الاستقرار في أمريكا اللاتينية ومكافحة تدفق الممنوعات.