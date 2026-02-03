لحظة بلحظة.. الأهلي 1- 1 البنك في الدوري المصري
كتب - محمد عبد السلام:
يقدم موقع "مصراوي"، لزواره الكرام، خدمة لحظة بلحظة لمتابعة مباراة الأهلي ونظيره البنك، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري
التشكيل الرسمي للأهلي أمام البنك الأهلي
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد عيد - ياسين مرعى - أحمد رمضان بيكهام - أحمد نبيل كوكا.
خط الوسط: مروان عطية - بن رمضان - زيزو.
خط الهجوم: بن شرقي - تريزيجيه - مروان عثمان.
التشكيل الرسمي للبنك الأهلي أمام الأهلي
حراسة المرمى: البلعوطي.
خط الدفاع: دويدار - الجزار - داو - يعقوبو.
خط الوسط: سيمبوري - مدبولي - رضا.
خط الهجوم: بوشامة - أوفا - شلبي.
تفاصيل مباراة الاهلي والبنك
الدقيقة 1: انطلاق المباراة
الدقيقة 2: تسديدة قوية من تريزيجيه تأتي بجانب القائم.
الدقيقة 11: هدف مصطفي شلبي من تسديدة قوية.
الدقيقة 20: تسديدة قوية من مروان عطية يتصدي لها الدفاع.
الدقيقة 28: إصابة زيزو بشد في العضلة الخلفية.
الدقيقة 29: تبديل اضطراري نزول حسين الشحات وخروج زيزو للإصابة.
الدقيقة 40: تسديدة قوية من تريزيجيه تأتي بجانب القائم.
الدقيقة 44: أنذار للاعب أحمد عيد لاعب الأهلي بسبب التدخل العنيف على لاعب البنك.
الدقيقة 45: احتساب حكم المباراة 3 دقائق بدل من الضائع.
الدقيقة 48: نهاية الشوط الأول.
الدقيقة 46: انطلاق بداية الشوط الثاني.
الدقيقة46: تبديل للبنك الأهلي خروج بوشامة ونزول محمد إبراهيم.
الدقيقة 50: تسديدة خطيرة من مصطفى شلبي بجانب مرمى محمد الشناوي.
الدقيقة 58: تسديدة رائعة من تريزيجيه ولكن بجانب مرمى البنك الأهلي.
الدقيقة 61: مطالبة لاعبي البنك الأهلي لركلة جزاء.
الدقيقة 65: تبديل للنادي الأهلي نزول يلسين كامويش وخروج كوكا.
الدقيقة 66: تبديل للنادي الأهلي نزول محمد هاني وخروج أحمد عيد.
الدقيقة 66: تبديل للنادي الأهلي نزول أليو ديانج وخروج مروان عطية.
الدقيقة 73: تبديل لنادي البنك الأهلي نزول ياو أنور وخروج أحمد مدبولي.
الدقيقة 75: إنذار للاعب البنك الأهلي ياو أنور بسبب تدخله العنيف على حسين الشحات.
الدقيقة 77: إنذار على أوفا لاعب البنك الأهلي بسبب المشادة مع حسين الشحات.
الدقيقة 77: إنذار على حسين الشحات لاعب الأهلي بسبب المشادة مع أوفا.
الدقيقة 78: تسديدة قوية من تريزيجيه يتصدي لها البلعوطي.
الدقيقة 80: تريزيجيه يسجل هدف التعادل للنادي الأهلي.
الدقيقة 84: تسديدة قوية من كامويش لكن تأتي بجانب مرمى البنك.