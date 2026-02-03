مباريات الأمس
الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

الأهلي

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

جزء من حل أزمة الزمالك.. أول تعليق من دونجا بعد انتقاله إلى النجمة السعودي

كتب : هند عواد

06:00 م 03/02/2026
ودع نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط الزمالك المنتقل إلى النجمة السعودي، جماهير القلعة البيضاء برسالة مؤثرة.

وكتب دونجا عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "إلى جمهور الزمالك العظيم، إلى أعظم جمهور عاصرته وعاشرته، قد يكون الكلام أوقاتاً لا يعبر عما بداخلنا.. وخاصة إذا ما كان لأشخاص هم أساس النجاح، رسمنا سوياً ذكريات دامت وستدوم، كتبنا صفحات معكم ونحن نعلم أنها قليلة في حقكم، ولكنكم أنتم من تصنعونا و تساعدوننا وأنتم أساس أي نجاح".

وأضاف: "إلى كيان الزمالك، إدارته وإداريه وإخواني في قطاع كرة القدم، وجميع اللاعبين زملائي وإخواتي، مشواري معكم سيتوقف الآن.. وسأغادر وأنا بداخلي كثير من الود والامتنان على تعاونكم الجميل والمثمر معي، راجياً من الله التوفيق لكم جميعا فيما هو قادم من بطولات. الرحلة ستتوقف الآن.. كلكم تعلمون ظروف النادي الصعبة، وأتمنى أكون جزء ولو بسيط في حل الأزمة المالية ولو بأي شيء".

واختتم دونجا: "فما أخذناه من الزمالك في حياتنا لا يعوض ولا يقدر بثمن، وحقه علينا أن نساعده ونظل معه و بجواره.. فما نراه من الجمهور يجعلنا في شغف وسباق من أجل حب هذا النادي، كنتم خير الأخوة وخير الزملاء وخير الأصدقاء وخير الأصحاب، وقضيت معكم وبين جنباته أعذب الأوقات وأحلاها وأجمل اللحظات وأصفاها، لا يستطيع اللسان التعبير عن كلّ ما في النفس. شكرا ليكم".

وأعلن نادي النجمة السعودي، التعاقد مع نبيل دونجا، في الساعات الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

حل أزمة الزمالك نبيل دونجا لاعب الزمالك النجمة السعودي انتقال نبيل دونجا إلى النجمة السعودي نبيل عماد دونجا على إنستجرام

