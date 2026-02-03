نجم الأهلي السابق: الفريق مع توروب بلا ملامح.. وهذا اللاعب ظلم نفسه

يرى أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق، أن أداء الفريق الأحمر تحت قيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب لا يرقى لطموحات الجماهير، مؤكدًا أن الفريق يفتقد للهوية الفنية داخل الملعب.

وقال أبو مسلم، في تصريحات لبرنامج «لعبة والتانية» مع الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إنه لا يشعر بأن توروب على قدر المسؤولية في الأهلي، موضحًا: "مش حاسس إن توروب مناسب للأهلي، خاصة عند المقارنة بتجربة فايلر، فالفريق بلا ملامح واضحة ولا أرى أي بصمة أو أفكار تكتيكية".

وأضاف أن المدرسة الدنماركية ليست من المدارس التدريبية التي اعتاد الأهلي الاعتماد عليها في اختياراته الفنية.

وتطرق نجم الأهلي السابق للحديث عن صفقات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، مؤكدًا أنها جيدة بشكل عام، خاصة على مستوى خط الدفاع بعد التعاقد مع ثنائي مميز، إلا أنه أبدى قلقه من الشق الهجومي، مشيرًا إلى أن الأهلي ما زال يعاني في هذا الجانب.

واختتم أبو مسلم تصريحاته بالحديث عن أحمد نبيل كوكا، قائلًا: "كوكا ظلم نفسه باللعب في الجبهة اليسرى، لأن هذا المركز لا يُظهر إمكانياته الحقيقية، لكن أعتقد أن توروب سيواصل الاعتماد عليه في هذا المركز".