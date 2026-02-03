مباريات الأمس
"الأهلي طلب الضعف".. تطورات مفاوضات رحيل أحمد عبدالقادر للكرامة

كتب : محمد خيري

04:00 م 03/02/2026
كشف مصدر داخل النادي الأهلي آخر المستجدات الخاصة بالمفاوضات الجارية بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى صفوف نادي الكرمة العراقي خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصدر أن اللاعب بات قريبًا من الرحيل عن القلعة الحمراء، في ظل اقتراب نهاية عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ما دفع إدارة النادي لبحث العروض المقدمة لضمان الاستفادة المالية، مع محاولات تجديد عقده.

وأضاف المصدر أن الأهلي ونادي الكرمة توصلا إلى اتفاق شبه نهائي حول الجوانب المالية للصفقة، مشيرًا إلى أن النادي العراقي تقدم في البداية بعرض قيمته 150 ألف دولار، قبل أن يطالب الأهلي بمضاعفة المقابل المالي.

وتابع أن المفاوضات بين الطرفين أسفرت في النهاية عن موافقة نادي الكرمة على رفع عرضه إلى 250 ألف دولار، في انتظار حسم التفاصيل النهائية لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

أحمد عبد القادر الأهلي الكرامة العراقي رحيل لاعب الأهلي

