مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

الأهلي

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

طاقم تحكيم كاميروني لمباراة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

01:24 م 03/02/2026

فريق الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إدارة نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم كاميروني لإدارة مباراة الفريق أمام زيسكو الزامبي، ضمن الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من:

عبدول ميفير حكم ساحة

كارين فومو أتشيمبونج ورودريجو مانيه مبيلي مساعدين

أنتوان ماكس ديبادو حكم رابع

كما اختار الكاف الزيمبابوي بوانيا تينداي مراقبًا عامًا على المباراة، فيما سيكون الحكم آلان برايس من جمهورية إفريقيا الوسطى مسؤولًا عن مراقبة الحكام.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي يوم الأحد 8 فبراير الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ستاد ليفي مواناواسا، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك حكام مباراة الزمالك وزيسكو مباراة الزمالك وزيسكو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر والسودان يؤكدان تمسكهما بالحقوق المائية التاريخية ورفضهما أي إجراءات
شئون عربية و دولية

مصر والسودان يؤكدان تمسكهما بالحقوق المائية التاريخية ورفضهما أي إجراءات
دجاج أم لحم بقري.. هذه أفضل أنواع اللحوم لصحتك
نصائح طبية

دجاج أم لحم بقري.. هذه أفضل أنواع اللحوم لصحتك
تسريبات تكشف تصميم أول آيفون قابل للطي من آبل
أخبار و تقارير

تسريبات تكشف تصميم أول آيفون قابل للطي من آبل
"انقطع عن المران".. تطورات عاجلة في أزمة رونالدو مع النصر السعودي
رياضة عربية وعالمية

"انقطع عن المران".. تطورات عاجلة في أزمة رونالدو مع النصر السعودي
الأمن الليبي يحرر مصريا بعد أسابيع من اختطافه وتعذيبه وإصابته بفشل كلوي
حوادث وقضايا

الأمن الليبي يحرر مصريا بعد أسابيع من اختطافه وتعذيبه وإصابته بفشل كلوي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد