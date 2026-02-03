طاقم تحكيم كاميروني لمباراة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إدارة نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم كاميروني لإدارة مباراة الفريق أمام زيسكو الزامبي، ضمن الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من:

عبدول ميفير حكم ساحة

كارين فومو أتشيمبونج ورودريجو مانيه مبيلي مساعدين

أنتوان ماكس ديبادو حكم رابع

كما اختار الكاف الزيمبابوي بوانيا تينداي مراقبًا عامًا على المباراة، فيما سيكون الحكم آلان برايس من جمهورية إفريقيا الوسطى مسؤولًا عن مراقبة الحكام.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي يوم الأحد 8 فبراير الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ستاد ليفي مواناواسا، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية.