ليه مرتضى منصور بيقول على عصام الحضري جامايكا؟ أبوالمعاطي زكي يحكي

قال الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي، إن عصام الحضري مثله مثل الكابتن حسن، كلاهما صنعا المستحيل في الملاعب، لذا فإن الناس أحيانًا تلصق بهما اتهامات باللجوء للسحر، وذلك ردًا على تساؤل لماذا يردد المستشار مرتضى منصور دائمًا أن الحارس الحضري "جامايكا".

وأضاف "زكي"، خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست أسئلة حرجة: " أنه كان يتواصل مع الحضري مؤخرًا، واصفًا إياه بأنه حارس مرمى عالمي، بالإضافة إلى أنه أسطورة حقيقية وأنه صد ضربة جزاء في كأس العالم وهو في سن الـ44 سنة، مضيفًا بدهشة: "لكن في بعض المواقف تخليك تقول له: إنت عامل له عمل يا ابني ولا إيه؟".

وتابع :" زي 2017، لما كان الحارس الثالث ويعتبر كبير السن، أحمد ناجي، مدرب حراس المنتخب أخده معاه بركة، وكان الحارس الأولاني شريف إكرامي، والتاني أحمد الشناوي، فكانوا واخدين "الحضري" تكريما ليه، لكن شريف إكرامي اتصاب في التدريب الأخير، وأحمد الشناوي اتصاب في الملعب، وعصام الحضري نزل بعد 17 دقيقة من بداية المباراة".

وأوضح الإعلامي الرياضي قائلًا: "نادرا ما تحدث مثل هذه المواقف، فكان هناك خلاف دائمًا بين الحضري ومدرب الحراس أحمد ناجي وكان "الحضري" دائمًا ما يتهم "ناجي" بأنه ضده ويرفض أن يكون أساسيًا في خطته، لكنه ذهب ولعب وتألق ووصل بالمنتخب للنهائي، وتفوق في ضربات الجزاء مع بوركينا فاسو في نصف النهائي".

وأشار "زكي"، إلى أن بعض اللاعبين والمنافسين كانوا يقولون عن الحضري: "معاه شيخ، من جامايكا"، بسبب قدراته الخارقة، مثل: تصدياته لركلات دروغبا في كأس الأمم 2006 بطريقة مذهلة واصفًا إياه بـ" الأستيك"، مضيفًا بقوله: "لو سألت الحضري فهتلاقيه بيعشق التدريب، وبيشتغل بالصبر والجلد.. ولحد النهاردة عنده الحمية والانضباط".

ولفت إلى أنه قام بفعل بعض الأمور التي أغضبت منه بعض الناس، على حد قوله، هؤلاء الناس هم الذين قاموا بمحاولة تشويه صورته ومنهم حراس مرمى كانوا يقولون بأنه يأخذ قفازات الحراسة الخاصة بهم ويقوم بالقرآءة عليها.. في إشارة منهم بأن له في السحر والأعمال.

وحكى عن واقعة طريفة حدثت في غرفة الملابس قائلًا: "عامل غرفه الملابس كان جايب التيشيرتات للاعبي المنتخب فقال إنه جايبهم لعصام الحضري بحكم انه كابتن فقال له "الحضري"، طب خد ده للكابتن شريف اكرام وادي ده لفلان وده لفلان وهكذا.. فشريف اكرامي لقى الكيس بتاعه مفتوح.. فقال له ده مفتوح ليه؟ رد عليه العامل: كانوا دول طالعين مكويين فالكابتن عصام قال لي إديله ده.. فشريف إكرامي قال له تاخده وتجيب واحد بكيسه.. خوفًا منه إنه يكون عامل له عمل .. لأن الكلام ده منتشر عنه".

واستكمل: "فقام عصام الحضري لما حصل الموقف دا واخده.. وقال له يا ابني روح هات له واحد من اللي لسه أصلا جاي من الشركة".

واستكمل الإعلامي حديثه مع عصام الحضري في تلك المسائل قائلًا: "لما بسأل الحضري عن هذه الأمور.. يقول لي يا أستاذ معاطي يعني أنا عايز أسال سؤال هو أنا يعني ما بتمرنش؟ أقول له بتتمرن.. هو أنا ناقصني حاجه فنية؟ أنا أقول له لا.. هو أنا مش كنت في منافسه مع نادر السيد وكنت في منافسه مع أمير عبد الحميد وكنت في منافسه مع كابتن شوبير .. هو أنا مش الأهلي جايبني وأنا كنت لسه مغلوب 5 واحد وأنا في دمياط.. لكن عندي الأساسيات.. متسائلًا: طب يعني اشمعنى ده بيتقال عليا؟ ما أنا كنت احتياطي نادر السيد في 98 .. هل كانوا هم واخدين مجاملة كابتن جوهري .. طب ليه كل المدربين بياخدوني يعني إي هي الفكرة؟ في إشارة إلى أن ما يذاع عنه يحزنه.

واختتم الإعلامي أبو المعاطي زكي، حديثه بالقول: "الفكرة إن الناس أحيانًا تستخدم إشاعات لتشويه صورة لاعب، وتحط له تهم معلبه ماحدش يقدر يلمسها أو ينفيها، لكن الحضري دايمًا بيخلي تركيزه في الملعب والتدريب".

