بينهم الثنائي الجديد.. 7 غيابات مؤثرة تضرب الأهلي في مواجهة البنك

كتب : محمد خيري

02:16 م 03/02/2026
يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة البنك الأهلي مساء اليوم، ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي، وسط قائمة طويلة من الغيابات التي أثرت على صفوف الفريق.

ويغيب عن الأهلي في المباراة الوافد الجديد يوسف بلعمري، بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية، إلى جانب هادي رياض.

كما لن يشارك ياسر إبراهيم نتيجة الإصابة التي تعرض لها في لقاء الأهلي الأخير أمام يانج أفريكانز التنزاني، حيث فضل المدير الفني يس توروب عدم المجازفة به.

ويغيب أيضًا إمام عاشور عن مواجهة البنك الأهلي، بعد توقيع عقوبة الإيقاف عليه من إدارة النادي بسبب تخلفه عن السفر إلى تنزانيا، بالإضافة إلى استبعاد كل من محمد شريف ومحمد سيحا لأسباب فنية.

بينما يقترب أحمد عبد القادر من الرحيل عن الفريق، ما جعله خارج حسابات المباراة.

