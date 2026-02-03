لقاء إسطنبول.. أكسيوس: ترامب يسعى لإبرام اتفاق نووي مع إيران

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الثالثة منذ عودته إلى منصبه، لإبرام اتفاق نووي مع إيران، في محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية تتوازى مع التهديد العسكري الكبير الذي تمركز في الخليج.

ويشير مسؤولون أمريكيون في تصريحات لموقع "أكسيوس" الأمريكي، إلى أن جهود ترامب المتجددة جادة، رغم أنه سبق وانحرف نحو الخيار العسكري في الماضي، ويدخل الرئيس الأمريكي إلى محادثات يوم الجمعة بنفوذ كبير وانتشار عسكري ضخم يمثل تهديدًا حقيقيًا، ونظام إيراني أضعف وأكثر عزلة نتيجة الاحتجاجات الداخلية الواسعة.

ويشير الموقع إلى أن الشكوك كبيرة حول مدى استعداد المرشد الأعلى الإيراني للقبول بالشروط الأمريكية، وأكد المسؤولون أن إرسال ترامب لمبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر للتفاوض مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لا يمثل غطاءً لأي هجوم مفاجئ محتمل، رغم تحرك الولايات المتحدة بنقل قوة نارية هائلة إلى المنطقة تحسبًا لأي سيناريو.

في الوقت نفسه، بذلت تركيا وقطر ومصر وجهات أخرى جهودًا دبلوماسية مكثفة لنزع فتيل التوتر، ما أدى إلى عقد الاجتماع المقرر يوم الجمعة في إسطنبول، مع حضور عدة دول عربية كمراقبين.

وتشير المصادر إلى أن الخطط العسكرية الأمريكية والإسرائيلية تظل قيد المناقشة، وسط تحفّظ ترامب الحالي على شن هجوم، وأكد مسؤول أمريكي رفيع أن الرئيس "لا يريد حقًا القيام بذلك"، فيما أشار مستشارون مقربون إلى أن أي ضربة الآن قد تقوّض جزءًا من أجندة ترامب في المنطقة.

من جانبها، تؤكد إيران أنها ستناقش فقط الملف النووي خلال المباحثات، في حين يبقى الخلاف قائمًا حتى في هذا المجال، مما يترك المجال مفتوحًا لمتابعة نتائج الاجتماع وما ستسفر عنه من تطورات على الأرض.