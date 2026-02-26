بعد قرار معتمد.. الزمالك يبدأ الاستعدادات لمواجهة بيراميدز في الدوري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الخميس، تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، استعدادًا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت عودة الفريق إلى التدريبات عقب الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 24 ساعة، بهدف التقاط الأنفاس في ظل ضغط المباريات المتتالي خلال الفترة الأخيرة، والحفاظ على الجاهزية البدنية قبل المواجهة المرتقبة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في الجولة العشرين من المسابقة، مساء الأحد المقبل، على أرضية ستاد الدفاع الجوي.

ويدخل الفريق الأبيض المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيقه فوزًا مهمًا على زد إف سي بنتيجة هدفين مقابل هدف، وتصدر جدول الدوري، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء الماضي على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة.