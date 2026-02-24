مباريات الأمس
موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

04:00 ص 24/02/2026

بيراميدز

يلاقي فريق بيراميدز نظيره غزل المحلة اليوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر في الدوري المصري.


وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتقام المباراة على ملعب غزل المحلة.


ويدخل بيراميدز اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة، بينما يدخل غزل المحلة اللقاء وهو يحتل المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.


ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري والبطولات المحلية، وتذاع المباراة عبر "أون تايم سبورت 2"

بيراميدز غزل المحلة الدوري المصري

