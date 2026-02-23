مباريات الأمس
الأهلي يكشف تفاصيل إصابة ياسين مرعي أمام سموحة

كتب : محمد عبد السلام

11:59 م 23/02/2026
    ياسين مرعي لاعب الأهلي الجديد (8)
    ياسين مرعي لاعب الأهلي الجديد (4)
    ياسين مرعي لاعب الأهلي الجديد (3)
    ياسين مرعي

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ياسين مرعي مدافع الفريق شعر بآلام في الحوض والعضلة الضامة أثناء مباراة سموحة اليوم وتم استبداله في الشوط الأول.

وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب سوف يجري أشعة عقب المباراة للوقوف على حجم الإصابة وبرنامجه العلاجي.

وتعرض ياسين مرعي للإصابة أثناء أحداث الشوط الأول في مباراة سموحة وخرج من المباراة ليحل محله هادي رياض مدافع الفريق.

وحقق النادي الأهلي فوزا مهما على نظيره سموحة بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إصابة ياسين مرعي ياسين مرعي الأهلي يكشف إصابة ياسين مرعي الأهلي

