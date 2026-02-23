الأهلي يكشف تفاصيل إصابة ياسين مرعي أمام سموحة

ضربة موجعة للزمالك.. مدافع الفريق يغيب رسميًا عن مباراة زد

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ياسين مرعي مدافع الفريق شعر بآلام في الحوض والعضلة الضامة أثناء مباراة سموحة اليوم وتم استبداله في الشوط الأول.

وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب سوف يجري أشعة عقب المباراة للوقوف على حجم الإصابة وبرنامجه العلاجي.

وتعرض ياسين مرعي للإصابة أثناء أحداث الشوط الأول في مباراة سموحة وخرج من المباراة ليحل محله هادي رياض مدافع الفريق.

وحقق النادي الأهلي فوزا مهما على نظيره سموحة بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر.