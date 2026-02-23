مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

كاراباج اجدام

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
19:45

كلوب بروج

الدوري المصري

زد

- -
21:30

الزمالك

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي سموحة

كتب - محمد عبد السلام:

11:51 م 23/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الأهلي وسموحة (1)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الأهلي وسموحة (16)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الأهلي وسموحة (18)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الأهلي وسموحة (5)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الأهلي وسموحة (8)
  • عرض 7 صورة
    خلال مباراة الأهلي وسموحة (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلي نظيره زد في المباراة المقبلة، يوم السبت الموافق 28 فبراير، ضمن مواجهات الجولة العشرين في الدوري المصري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتا برصيد 37 نقطة، بينما يدخل فريق زد المباراة وهو يحتل المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي القادمة الأهلي موعد مباراة الأهلي في الدوري الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تجسيد شخصيته في رأس الأفعى.. أين يوجد القيادي الإخواني محمود عزت؟
حوادث وقضايا

بعد تجسيد شخصيته في رأس الأفعى.. أين يوجد القيادي الإخواني محمود عزت؟
ترامب عن حكم المحكمة العليا الأمريكية: "سخيف" وسيجعل الصين أغنى
شئون عربية و دولية

ترامب عن حكم المحكمة العليا الأمريكية: "سخيف" وسيجعل الصين أغنى
ضعف الدولار.. هل فقدت عملة الاحتياطي الأمريكي جزءًا من مكانتها؟
أخبار البنوك

ضعف الدولار.. هل فقدت عملة الاحتياطي الأمريكي جزءًا من مكانتها؟
ضحك وتساؤلات.. فيديو أطفال يهربون من الكاميرا بالقاهرة يثير الجدل
علاقات

ضحك وتساؤلات.. فيديو أطفال يهربون من الكاميرا بالقاهرة يثير الجدل
النائب العام يحدد مصير متهمي جداول المخدرات
حوادث وقضايا

النائب العام يحدد مصير متهمي جداول المخدرات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني