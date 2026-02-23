موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي سموحة

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلي نظيره زد في المباراة المقبلة، يوم السبت الموافق 28 فبراير، ضمن مواجهات الجولة العشرين في الدوري المصري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتا برصيد 37 نقطة، بينما يدخل فريق زد المباراة وهو يحتل المركز الثامن برصيد 25 نقطة.