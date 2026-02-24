مباريات الأمس
موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري المصري والقناة الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

07:00 ص 24/02/2026

نادي الزمالك

يلاقي نادي الزمالك نظيره زد، اليوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر في الدوري المصري.


ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي.


ويدخل نادي الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 34 نقطة، بينما يدخل زد المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 25 نقطة.


ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري والبطولات المحلية، وتذاع المباراة عبر "أون تايم سبورت 1"

نادي الزمالك نادي زد الدوري المصري

