دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

جليمت

الدوري المصري

زد

- -
21:30

الزمالك

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
21:30

بيراميدز

صدارة مؤقتة.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي

كتب - محمد عبد السلام:

11:55 م 23/02/2026
أقيمت اليوم الاثنين العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر في الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن أبرز نتائج اليوم، فوز النادي الأهلي على نظيره سموحة بهدف دون رد، فيما تعادل الجونة أمام نظيره المقاولون العرب بنتيجة 2-2.

وتصدر النادي الأهلي مؤقتا الدوري المصري برصيد 36 نقطة، بينما يلحقه سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني برصيد 35 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- الأهلي - 36 نقطة

2- سيراميكا كليوباترا - 35 نقطة

3- الزمالك - 34 نقطة

4- بيراميدز - 34 نقطة

5- وادي دجلة - 27 نقطة

6- المصري - 26 نقطة

7- زد - 25 نقطة

8- سموحة - 25 نقطة

9- البنك الأهلي - 22 نقطة

10- مودرن سبورت - 22 نقطة

11- إنبي - 21 نقطة

12- الجونة - 21 نقطة

13- بتروجيت - 21 نقطة

14- غزل المحلة - 18 نقطة

15- المقاولون العرب - 18 نقطة

16- الاتحاد السكندري - 17 نقطة

17- فاركو - 14 نقطة

18- حرس الحدود - 14 نقطة

19- طلائع الجيش - 13 نقطة

20- كهرباء الإسماعيلية - 13 نقطة

21- الإسماعيلي - 10 نقاط

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

