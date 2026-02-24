يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز في مواجهة غزل المحلة بالدوري

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن قائمة مباراة غزل المحلة، التي تقام اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر في الدوري المصري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتقام المباراة على ملعب غزل المحلة.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس