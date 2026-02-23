توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة.. ثلاثي بالهجوم

زد يرد في بيان رسمي على منح تذاكره لنادي الزمالك

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام سموحة، والتي تجمع بينهما من منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1

تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

مصطفى شوبير في حراسة المرمى

ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسين مرعي ويوسف بلعمري في الدفاع

ومروان عطية واليود يانج ومحمد علي بن رمضان في وسط الملعب

وامام عاشور ومروان عثمان وأشرف بن شرقي في الهجوم