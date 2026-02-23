مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
21:30

طلائع الجيش

الدوري المصري

الجونة

0 0
21:30

المقاولون العرب

الدوري المصري

سموحة

0 0
21:30

الأهلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة.. ثلاثي بالهجوم

كتب : محمد عبد الهادي

08:34 م 23/02/2026 تعديل في 08:37 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (5)
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (6)
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (11)
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (2)
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (3)
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (12)
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (1)
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (11)
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة الأهلي والجونة (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام سموحة، والتي تجمع بينهما من منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1

تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

مصطفى شوبير في حراسة المرمى

ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسين مرعي ويوسف بلعمري في الدفاع

ومروان عطية واليود يانج ومحمد علي بن رمضان في وسط الملعب

وامام عاشور ومروان عثمان وأشرف بن شرقي في الهجوم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي تشكيل الأهلي الأهلي وسموحة توروب الدوري المصري مباراة الأهلي وسموحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يعاني من مرض نادر.. حكاية شاب عاش عمره هاربا من الشمس
علاقات

يعاني من مرض نادر.. حكاية شاب عاش عمره هاربا من الشمس

النائب العام يحدد مصير متهمي جداول المخدرات
حوادث وقضايا

النائب العام يحدد مصير متهمي جداول المخدرات
عباس شومان: نزول قطرة دم قبل أذان المغرب يلزم المرأة بقضاء يوم الصيام
جنة الصائم

عباس شومان: نزول قطرة دم قبل أذان المغرب يلزم المرأة بقضاء يوم الصيام
أزمة حدودية متجددة.. ماذا يحدث بين الكويت والعراق؟
شئون عربية و دولية

أزمة حدودية متجددة.. ماذا يحدث بين الكويت والعراق؟
أمطار "الشمس الصغيرة" تتسبب في انقلاب سيارة بالإسكندرية
أخبار المحافظات

أمطار "الشمس الصغيرة" تتسبب في انقلاب سيارة بالإسكندرية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني