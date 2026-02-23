مباريات الأمس
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
21:30

طلائع الجيش

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المقاولون العرب

الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

الأهلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

جيرونا

ضربة موجعة للزمالك.. مدافع الفريق يغيب رسميًا عن مباراة زد

كتب : محمد عبد الهادي

09:18 م 23/02/2026
تلقي معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضربة موجعة في الساعات الماضية، وقبل مباراته المرتقبة غدًا الثلاثاء أمام زد.

ويلتقي الزمالك مع زد في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

الونش يغيب رسميًا عن مباراة زد

أكد مصدر مطلع بالزمالك أن محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم يعاني من إصابة في العضلة الضامة ويخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية.

وأشار المصدر أن اللاعب تأكد غيابه بشكل رسمي عن مباراة الزمالك وزد غدًا، التي ستقام على ستاد القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك الونش الزمالك وزد الدوري المصري

