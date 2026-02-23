ضربة موجعة للزمالك.. مدافع الفريق يغيب رسميًا عن مباراة زد

زد يرد في بيان رسمي على منح تذاكره لنادي الزمالك

تلقي معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضربة موجعة في الساعات الماضية، وقبل مباراته المرتقبة غدًا الثلاثاء أمام زد.

ويلتقي الزمالك مع زد في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

الونش يغيب رسميًا عن مباراة زد

أكد مصدر مطلع بالزمالك أن محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم يعاني من إصابة في العضلة الضامة ويخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية.

وأشار المصدر أن اللاعب تأكد غيابه بشكل رسمي عن مباراة الزمالك وزد غدًا، التي ستقام على ستاد القاهرة.