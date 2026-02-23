إعلان

أمريكا تقصف سفينة في البحر الكاريبي.. فيديو

كتب : عبدالله محمود

10:23 م 23/02/2026

الطيران الأمريكي

أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية، مقتل 3 أشخاص في ضربة استهدفت قاربا مشتبها به في تجارة المخدرات بالكاريبي.

وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية في بيان مساء اليوم الإثنين، إنه بتوجيه من القائد الجنرال فرانسيس ال دونوفان، نفذت فرقة العمل المشتركة الرمح الجنوبي ضربة جوية مميتة على سفينة تديرها منظمات إرهابية محددة.


وأوضحت القيادة الجنوبية، أن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية أكدت أن السفينة كانت تمر عبر طرق معروفة لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي وكانت متورطة في عمليات تهريب المخدرات.


وأشارت القيادة الجنوبية الأمريكية، إلى أن العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة من تجار المخدرات الإرهابيين خلال هذه العملية، مؤكدة أن القوات العسكرية الأمريكية لم تتعرض لأي أذى.

أمريكا البحر الكاريبي تجارة المخدرات

