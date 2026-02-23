تحذيرات من تجاوز الروبوتات البشر خلال عقود.. ما القصة؟

كتب- محمود عبدالرحمن:

حذر روب جارليك، الرئيس السابق للابتكار والتكنولوجيا ومستقبل العمل في وحدة سيتي جلوبال إنسايتس التابعة لبنك Citibank، من أن الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد تتجاوز عدد القوى العاملة البشرية خلال العقود المقبلة، مع تزايد اعتماد الشركات على وكلاء الذكاء الاصطناعي واستمرارها في خفض التكاليف.

وفي مقابلة مع برنامج "صكوك بوكس يوروب" على قناة CNBC، أشار جارليك إلى أن الأنظمة الاقتصادية الحالية تحتفي بالربحية، ومع دمج الربحية بالتقدم التكنولوجي، فإن الذكاء الاصطناعي قادر على أداء المزيد من المهام بشكل أسرع وأرخص، ما قد يؤدي إلى استبدال البشر في كثير من الوظائف.

توقعات مذهلة لعدد الروبوتات

كشف تقرير سيتي لعام 2024 الذي أعده جارليك أن عدد الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الروبوتات البشرية والمنزلية والسيارات المستقلة، قد يصل إلى 1.3 مليار بحلول عام 2035، ويتجاوز 4 مليارات بحلول عام 2050.

وأوضح جارليك أن هذه الزيادة الهائلة ستشمل الروبوتات المتحركة والوكلاء الذكاء الاصطناعي، ما سيؤدي إلى تحول كبير في سوق العمل خلال العقدين القادمين.

استرداد تكلفة الروبوت أسرع من المتوقع

وأوضح التقرير أن الروبوتات أصبحت خيارا اقتصاديا جذابا للشركات، حيث يمكن استرداد تكلفة روبوت بقيمة 15,000 دولار خلال 3.8 أسابيع عند استبداله بعامل بأجر 41 دولارا في الساعة، أو خلال 21.6 أسبوعا لوظيفة بأجر 7.25 دولارًا.

ويستغرق استرداد تكلفة روبوت بقيمة 35,000 دولار، 8.9 أسابيع لوظيفة بأجر 41 دولارا، إذ قال جارليك في كتاب له يمكنك شراء روبوت بشري اليوم مع فترة استرداد تقل عن 10 أسابيع مقارنة بالعمال البشريين.

شركات كبرى توظف وكلاء الذكاء الاصطناعي

وأشار بوب ستيرنفيلز، الشريك الإداري العالمي لشركة McKinsey & Company، إلى أن شركته توظف حاليا 20,000 وكيل ذكاء اصطناعي إلى جانب 40,000 موظف بشري، بعد أن كان لديها 3,000 وكيل فقط قبل عام، إذ يتوقع أن يتساوى عدد الموظفين البشريين مع عدد الوكلاء خلال 18 شهرا.

تحذيرات إيلون ماسك

وحذر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الشهر الماضي، من أن الذكاء الاصطناعي قد يتفوق على الذكاء البشري بحلول نهاية هذا العام، مؤكدا أهمية الاستعداد للتغييرات الكبيرة التي قد تطرأ على سوق العمل العالمي.