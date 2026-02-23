إعلان طاقم تحكيم مباراة الزمالك مع زد في الدوري المصري

"فرحة غير عادية".. طارق مصطفى يكشف شعوره بعد ظهور صورته في مدرجات الزمالك

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام زد إف سي، المقرر لها ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام زد

استقرت لجنة الحكام على تعيين الحكم محمد الغازي لإدارة اللقاء كحكم ساحة، على أن يعاونه محمود أبو الرجال كحكم مساعد أول، ومحمد مصطفى إسماعيل كمساعد ثانٍ.

كما يضم الطاقم التحكيمي محمود منصور كحكم رابع، بينما يتولى غرفة تقنية الفيديو خالد جمال الغندور، ويعاونه محمد عبد العزيز كحكم فيديو مساعد.

موعد مباراة الزمالك وزد

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك ونظيره زد، في تمام التاسعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.