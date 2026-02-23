مباريات الأمس
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
21:30

طلائع الجيش

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المقاولون العرب

الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

الأهلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

جيرونا

إعلان طاقم تحكيم مباراة الزمالك مع زد في الدوري المصري

كتب : محمد عبد الهادي

07:25 م 23/02/2026
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام زد إف سي، المقرر لها ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام زد

استقرت لجنة الحكام على تعيين الحكم محمد الغازي لإدارة اللقاء كحكم ساحة، على أن يعاونه محمود أبو الرجال كحكم مساعد أول، ومحمد مصطفى إسماعيل كمساعد ثانٍ.

كما يضم الطاقم التحكيمي محمود منصور كحكم رابع، بينما يتولى غرفة تقنية الفيديو خالد جمال الغندور، ويعاونه محمد عبد العزيز كحكم فيديو مساعد.

موعد مباراة الزمالك وزد

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك ونظيره زد، في تمام التاسعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الزمالك وزد مباراة الزمالك وزد حكام مباراة الزمالك وزد الدوري المصري

