زد يرد في بيان رسمي على منح تذاكره لنادي الزمالك

أصدر نادي زد إف سي، بيانًا رسميًا مساء اليوم الإثنين، حسم فيه موقفه من منح تذاكره في المباراة المقبلة لنظيره نادي الزمالك.

ويلتقي الزمالك وزد، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري، علي ستاد القاهرة الدولي.

وجاء بيان نادي زد كالتالي:

"انطلاقًا من حرص إدارة نادي زد على دعم الحضور الجماهيري وتعزيز الأجواء الإيجابية في المباريات، يؤكد الكابتن سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد، أن النادي يرحب بالتنسيق الكامل مع إدارة نادي الزمالك بشأن أي تذاكر من الكوتة المخصصة لنادي زد".

وأضاف أن إدارة نادي زد لا ترى جدوى من الاحتفاظ بالتذاكر دون استخدامها، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو حضور الجماهير، باعتبارهم العنصر الأهم في منظومة كرة القدم وروحها الحقيقية.

وأوضح أنه في حال رغبة إدارة الزمالك في الحصول على التذاكر، يمكنهم التواصل مباشرة مع إدارة نادي زد، وسيتم تسليم التذاكر بكل تعاون وتقدير، بما يضمن حضورًا جماهيريًا أكبر يليق بقيمة الحدث.

وأكد نادي زد أن دعم الجماهير ووجودهم في المدرجات يمثل أو لوية قصوى، إيمانا بأن الجمهور هو أصل اللعبة وروحها النابضة.