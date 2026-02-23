مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
21:30

طلائع الجيش

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

المقاولون العرب

الدوري المصري

سموحة

- -
21:30

الأهلي

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

زد يرد في بيان رسمي على منح تذاكره لنادي الزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

07:44 م 23/02/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وزد (
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وزد (
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وزد
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وزد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر نادي زد إف سي، بيانًا رسميًا مساء اليوم الإثنين، حسم فيه موقفه من منح تذاكره في المباراة المقبلة لنظيره نادي الزمالك.

ويلتقي الزمالك وزد، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري، علي ستاد القاهرة الدولي.

وجاء بيان نادي زد كالتالي:

"انطلاقًا من حرص إدارة نادي زد على دعم الحضور الجماهيري وتعزيز الأجواء الإيجابية في المباريات، يؤكد الكابتن سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد، أن النادي يرحب بالتنسيق الكامل مع إدارة نادي الزمالك بشأن أي تذاكر من الكوتة المخصصة لنادي زد".

وأضاف أن إدارة نادي زد لا ترى جدوى من الاحتفاظ بالتذاكر دون استخدامها، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو حضور الجماهير، باعتبارهم العنصر الأهم في منظومة كرة القدم وروحها الحقيقية.

وأوضح أنه في حال رغبة إدارة الزمالك في الحصول على التذاكر، يمكنهم التواصل مباشرة مع إدارة نادي زد، وسيتم تسليم التذاكر بكل تعاون وتقدير، بما يضمن حضورًا جماهيريًا أكبر يليق بقيمة الحدث.

وأكد نادي زد أن دعم الجماهير ووجودهم في المدرجات يمثل أو لوية قصوى، إيمانا بأن الجمهور هو أصل اللعبة وروحها النابضة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيان زد نادي زد الزمالك الزمالك وزد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ضحك وتساؤلات.. فيديو أطفال يهربون من الكاميرا بالقاهرة يثير الجدل
علاقات

ضحك وتساؤلات.. فيديو أطفال يهربون من الكاميرا بالقاهرة يثير الجدل
أزمة حدودية متجددة.. ماذا يحدث بين الكويت والعراق؟
شئون عربية و دولية

أزمة حدودية متجددة.. ماذا يحدث بين الكويت والعراق؟
أحمد مصطفى زيزو يدخل في وصلة سباب: "بطلوا هبل وافتحوا الأوضة"
دراما و تليفزيون

أحمد مصطفى زيزو يدخل في وصلة سباب: "بطلوا هبل وافتحوا الأوضة"
الأرصاد تحذر من أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة
عباس شومان: نزول قطرة دم قبل أذان المغرب يلزم المرأة بقضاء يوم الصيام
جنة الصائم

عباس شومان: نزول قطرة دم قبل أذان المغرب يلزم المرأة بقضاء يوم الصيام

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني