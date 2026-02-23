ترامب عن حكم المحكمة العليا الأمريكية: "سخيف" وسيجعل الصين أغنى

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما عنيفا على المحكمة العليا في الولايات المتحدة، واصفا إياها بـ "غير الكفؤة"، وذلك عقب صدور حكم قضائي يمنعه من سلطة فرض رسوم جمركية إضافية، معتبرا أن هذا القرار سيصب في مصلحة الصين ودول أخرى.

انتقاد قضائي لاذع

كتب ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال": "أخطأت محكمتنا العليا خطأ فادحا ويجب أن تخجل من نفسها"، مضيفا أن المحكمة تواصل إصدار قرارات "سيئة ومدمرة" لمستقبل الأمة، ومؤكدا التزامه بمهمته في "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

البحث عن بدائل

ورغم الحكم، أعلن ترامب أنه سيلجأ لخيارات أخرى، مؤكدا قدرته على "استخدام التراخيص" لاتخاذ إجراءات قاسية ضد الدول المنافسة. كما أعلن عن تطبيق تعريفات جمركية مؤقتة عالميا استنادا إلى "قانون التجارة لعام 1974"، تبدأ بنسبة 10% وتصل لاحقا إلى 15%.

وتوقّع دونالد ترامب أن تُصدر المحكمة قرارات مشابهة لصالح الصين في ملف "الجنسية بالميلاد"، منتقدا تفسيرات التعديل الرابع عشر للدستور. واعتبر أن التوقيت التاريخي لصياغة هذا التعديل عقب الحرب الأهلية كان يهدف لحماية أبناء العبيد فقط، وليس لمنح ثروات لجهات أجنبية.

أزمة الرسوم الجمركية

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت، الجمعة الماضية، حكما بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 يقضي بعدم منح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية إضافية. ووصف ترامب القرار بأنه "سخيف ومثير للانقسام دوليا"، مشيرا إلى أنه يمنح الدول التي "استغلت أمريكا" فرصة لجني ثروات طائلة.