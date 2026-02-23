مباريات الأمس
رقم ضخم.. جمال العدل يكشف كم أنفق ممدوح عباس لدعم الزمالك؟

كتب : محمد عبد الهادي

09:08 م 23/02/2026
تحدث جمال العدل عن الدعم المالي الذي قدمه رئيس نادي الزمالك الأسبق ممدوح عباس للزمالك خلال العام الحالي، في ظل الأزمات المالية التي تمر بها القلعة البيضاء.

وأكد العدل خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر فى برنامج أسرار على شاشة قناة النهار أن ممدوح عباس دفع ما يقرب من 300 إلى 400 مليون جنيه لدعم الزمالك هذا الموسم.

وأضاف: أنا دعمت الزمالك على مدار سنين طويلة، ومش بحب أتكلم عن الأرقام اللي دفعتها، لكن أؤكد إن دعم محبي الزمالك من رجال الأعمال أمر طبيعي جدًا، و كل واحد بيدعم النادي على قدر قدرته وحبه للكيان".

وتابع: "ممدوح عباس قدم دعمًا ماليًا كبيرًا هذا العام لدعم النادي، لأن الجميع داخل الزمالك حريص على مساندة الكيان بطريقته".

واختتم: حياتي كلها مرتبطة بـ الزمالك، وكل أفراد أسرتي سعداء به، وأنا أرى أن المشكلة ليست في الفلوس فقط، لكن في المنظومة الرياضية بشكل عام التي تحتاج إلى مزيد من التنظيم والانضباط.

الزمالك أخبار الزمالك ممدوح عباس جمال العدل

أخبار

المزيد

