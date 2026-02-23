لحظة بلحظة.. الأهلي 1 - 0 سموحة في الدوري المصري
كتب - محمد عبد السلام:
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
عرض 24 صورة
-
زوار موقع "مصراوي"، انتظروا متابعة لحظية لمباراة الأهلي ونظيره سموحة، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر في الدوري المصري.
تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سموحة
في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: بلعمري، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام ، محمد هاني.
خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان.
خط الهجوم: أشرف بن شرقي، إمام عاشور، مروان عثمان.
التشكيل الرسمي لسموحة ضد الأهلي
حراسة المرمى: أحمد ميهوب.
خط الدفاع: محمد مصطفى ميدو - هشام حافظ - محمد دبش - يوسف عفيفي.
خط الوسط: عمرو السيسي - خالد الغندور - أتيدجيكو سامادو.
خط الهجوم: صامويل أمادي - سمير فكري - عبده يحيي.
تفاصيل مباراة الأهلي وسموحة
الدقيقة 1: انطلاق المباراة
الدقيقة 6: تسديدة قوية من لاعب سموحة تأتي خارج مرمى النادي الأهلي
الدقيقة 8: ضربة ركنية للنادي الأهلي
الدقيقة 12: تمريرات في وسط الملعب بدون خطورة من جانب الفريقين
الدقيقة 18: تبديل أضطراري للنادي الأهلي خروج ياسين مرعي للإصابة ونزول هادي رياض
الدقيقة 21: تسديدة من لاعب سموحة تأتي بجانب مرمى النادي الأهلي
الدقيقة 23: تمريرات من لاعبي الأهلي في وسط الملعب
الدقيقة 29: هدف للنادي الأهلي عن طرق مروان عثمان
الدقيقة 33: ضربة ركنية للنادي الأهلي يتصدى لها حارس سموحة
الدقيقة 38: حكم المباراة يوجه إنذار لخالد الغندور لاعب سموحة
الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق بدل من الضائع
الدقيقة 49: انتهاء الشوط الأول
الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني
الدقيقة 50: تمريرات في وسط الملعب من جانب الفريقين بدون خطورة
الدقيقة 53: هجمة خطيرة للنادي الأهلي يتصدي لها دفاع سموحة
الدقيقة 56: ضغط متواصل من النادي الأهلي على فريق سموحة
الدقيقة 58: تسديدة قوية من محمد على بن رمضان ولكن يتصدي لها حارس سموحة
الدقيقة 59: إنذار على بن رمضان لاعب الأهلي بسبب تدخله العنيف على لاعب سموحة
الدقيقة 60: رأسية خطيرة من لاعب سموحة تأتي خارج مرمى الأهلي
الدقيقة 66: سيطرة حمراء على الكورة بدون خطورة
الدقيقة 67: تبديل للنادي الأهلي خروج بن رمضان ونزول طاهر محمد طاهر
الدقيقة 70: سيطرة فريق سموحة للكرة في وسط الملعب بدون خطورة
الدقيقة 73: إنذار للاعب الأهلي أحمد رمضان بيكهام
الدقيقة 78: تسديدة قوية للاعب سموحة يتصدى لها دفاع الأهلي
الدقيقة 83: ثلاثة تبديلات للنادي الأهلي، خروج مروان عطية ونزول حسين الشحات، خروج مروان عثمان ونزول كامويش، خروج بن شرقي ونزول أحمد نبيل كوكا.
الدقيقة 86: تمريرات بين الفريقين في وسط الملعب بدون خطورة
الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدلا من الضائع