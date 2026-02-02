مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

مايوركا

1 0
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

أودينيزي

0 0
21:45

روما

الدوري السعودي

الرياض

0 1
17:15

النصر

الدوري السعودي

الهلال

0 0
19:30

أهلي جدة

جميع المباريات

بمليون دولار.. مصدر يكشف تفاصيل انتقال دونجا للنجمة السعودي

كتب : محمد خيري

10:26 م 02/02/2026
أتم نادي النجمة السعودي، اتفاقه بشكل رسمي مع لاعب نادي الزمالك نبيل عماد دونجا، للحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشف مصدر لمطلع لمصراوي، أن الصفقة أصبحت محسومة بشكل رسمي، واللاعب سينتقل لصفوف نادي النجمة السعودي لمدة موسم ونصف.

وأكد المصدر أن نادي الزمالك سيحصل على مقابل مالي قدره مليون دولار، شاملة جميع الامتيازات والبنود المتفق عليها في الصفقة واللاعب تنازل عن مستحقاته 7 ملايين دولار.

دونجا نبيل عماد دونجا الزمالك النجمة السعودي

