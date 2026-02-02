بمليون دولار.. مصدر يكشف تفاصيل انتقال دونجا للنجمة السعودي
كتب : محمد خيري
أتم نادي النجمة السعودي، اتفاقه بشكل رسمي مع لاعب نادي الزمالك نبيل عماد دونجا، للحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي الجاري.
وكشف مصدر لمطلع لمصراوي، أن الصفقة أصبحت محسومة بشكل رسمي، واللاعب سينتقل لصفوف نادي النجمة السعودي لمدة موسم ونصف.
وأكد المصدر أن نادي الزمالك سيحصل على مقابل مالي قدره مليون دولار، شاملة جميع الامتيازات والبنود المتفق عليها في الصفقة واللاعب تنازل عن مستحقاته 7 ملايين دولار.