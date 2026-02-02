دونجا يتلقى عرضًا من الدوري السعودي.. الغندور يكشف التفاصيل

الأهلي يكشف سبب غياب ياسر إبراهيم عن مباراة البنك في الدوري

تحدث وليد حسن، لاعب المصري البورسعيدي السابق، عن رأيه في أزمة اللاعب إمام عاشور مع النادي الأهلي الأخيرة عقب تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق لتنزانيا.

وكان النادي الأهلي قد فرض عقوبة مغلظة على اللاعب بإيقافه إسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه.

وقال وليد حسن، اليوم الإثنين، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي": " إمام عاشور ليه دلوقتي بيتنطط على النادي الأهلي ولا عشان مافيش لاعيبة كورة زي ( أبو تريكة، حازم إمام ، شيكابالا، محمد زيدان ، حسام غالي).

وتابع: " إمام لما كان بيلعب في المحلة وحرس الحدود كان بياخد 200 ألف جنيه دلوقتي لما يكون عقده ب50 مليون بيتكبر على النادي، والمفروض يحترم الأهلي أكثر من كده".

وأكد حسن: "إمام عاشور زعل بسبب ركلة الجزاء اللي سجلها زيزو، دي عقلية مش فاهمها بجد وعايز اقول ان الاهلي مش هيقف عليه نهائي.

واختتم وليد حسن تصريحاته: "مفروض النادي الأهلي كان يفسخوا عقده مش يخصم له مليون ونصف ولا أي شيء بالنسبة لإمام عاشور زيه زي 150 جنيه".