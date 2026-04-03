إصابة ثلاثة جنود من قوات حفظ السلام في جنوب لبنان

كتب : د ب أ

06:13 م 03/04/2026

قوات يونيفيل في لبنان

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أن انفجارا استهدف أحد مواقعها في جنوب لبنان اليوم الجمعة، مما أسفر عن إصابة ثلاثة من جنود حفظ السلام، في ثالث حادث من نوعه خلال أسبوع.
وجاء في بيان لليونيفيل: "وقع انفجار بعد ظهر اليوم داخل موقع تابع للأمم المتحدة بالقرب من منطقة العديسة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من جنود حفظ السلام، اثنان منهم في حالة خطيرة. ويجري حاليا نقلهم جميعاً إلى المستشفى".
وذكر البيان أن مصدر الانفجار لم يُعرف على الفور.
ودعت بعثة حفظ السلام جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها لضمان سلامة وأمن أفرد الأمم المتحدة.

