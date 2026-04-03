أصدر حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم (9) لسنة 2026، بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد لجميع العاملين بالجهات التابعة للمحافظة، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026 ولمدة شهر كامل، في خطوة تستهدف تنظيم بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

تفاصيل تطبيق العمل عن بُعد

ينص القرار على تطبيق نظام العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع، على أن يشمل العاملين بالأجهزة والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك وفقًا لطبيعة الأعمال التي يمكن تنفيذها عن بُعد، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء.

الفئات المستثناة من القرار

حدد محافظ الشرقية عددًا من الفئات المستثناة من تطبيق نظام العمل عن بُعد، نظرًا لطبيعة عملها التي تتطلب التواجد الميداني، وتشمل العاملين بالقطاعات الخدمية،العاملون بالقطاع الصحي، العاملون بقطاع النقل، والعاملون بقطاعات البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والبترول والغاز،العاملون بالمنشآت الصناعية والإنتاجية وخدماتها، العاملون بالمدارس والجامعات.

وأكد المحافظ أن هذه القطاعات ستواصل العمل وفقًا لطبيعة احتياجاتها، مع تنظيم جداول التشغيل بما يضمن استمرار تقديم الخدمات دون تأثر.

ضوابط تنفيذ القرار

شدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة لسير العمل، مع عدم الإخلال بمصالح المواطنين أو تعطيل الخدمات المقدمة لهم، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات بتنفيذ القرار بدقة.

هدف القرار

يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو التوسع في تطبيق أنماط العمل الحديثة، وتحقيق التوازن بين كفاءة الأداء وتقليل التكدس داخل مقار العمل، خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها سوق العمل.