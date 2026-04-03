بدء تطبيق العمل من المنزل بالشرقية الأحد المقبل.. التفاصيل الكاملة

كتب : ياسمين عزت

06:39 م 03/04/2026

أصدر حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم (9) لسنة 2026، بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد لجميع العاملين بالجهات التابعة للمحافظة، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026 ولمدة شهر كامل، في خطوة تستهدف تنظيم بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

تفاصيل تطبيق العمل عن بُعد

ينص القرار على تطبيق نظام العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع، على أن يشمل العاملين بالأجهزة والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك وفقًا لطبيعة الأعمال التي يمكن تنفيذها عن بُعد، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء.

الفئات المستثناة من القرار

حدد محافظ الشرقية عددًا من الفئات المستثناة من تطبيق نظام العمل عن بُعد، نظرًا لطبيعة عملها التي تتطلب التواجد الميداني، وتشمل العاملين بالقطاعات الخدمية،العاملون بالقطاع الصحي، العاملون بقطاع النقل، والعاملون بقطاعات البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والبترول والغاز،العاملون بالمنشآت الصناعية والإنتاجية وخدماتها، العاملون بالمدارس والجامعات.
وأكد المحافظ أن هذه القطاعات ستواصل العمل وفقًا لطبيعة احتياجاتها، مع تنظيم جداول التشغيل بما يضمن استمرار تقديم الخدمات دون تأثر.

ضوابط تنفيذ القرار

شدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة لسير العمل، مع عدم الإخلال بمصالح المواطنين أو تعطيل الخدمات المقدمة لهم، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات بتنفيذ القرار بدقة.

هدف القرار

يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو التوسع في تطبيق أنماط العمل الحديثة، وتحقيق التوازن بين كفاءة الأداء وتقليل التكدس داخل مقار العمل، خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها سوق العمل.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
زووم

حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج دونالد ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
شئون عربية و دولية

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج دونالد ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
زووم

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
شئون عربية و دولية

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
أخبار مصر

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة