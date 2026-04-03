الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

وزير الرياضة التركي وسفير أنقرة يدعمان بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

كتب : نهي خورشيد

06:22 م 03/04/2026

وزير تركي والسفير في مباراة بيراميدز وإنبي

شهدت مباراة بيراميدز وإنبي في نصف نهائي كأس مصر حضور محمد قصاب أوجلو وزير الشباب والرياضة التركي، بمدرجات استاد بتروسبورت برفقة صالح موتلو سفير أنقرة لمتابعة اللقاء.


وجاء حضور السفير التركي لدعم بيراميدز، إذ اصطحب الوزير معه إلى المباراة مستغلاً تواجده في القاهرة لحضور منافسات بطولة العالم للجمباز.


استقبال رسمي من رئيس بيراميدز


وكان في استقبال الضيفين لحظة وصولهم إلى ملعب المباراة، ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدزوسط ترحيب خاص واستقبال رسمي قبل انطلاق اللقاء.


ويستضيف استاد بتروسبورت مواجهة بيراميدز أمام إنبي، والتى تجمع بينهما حالياً ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، إذ انتهى الشوط الأول بتقدم السماوي بهدفين نظيفين.


تشكيل بيراميدز

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.


في خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، محمود مرعي، محمد حمدي إبراهيم.


في خط الوسط: مهند لاشين، ناصر ماهر، مصطفى زيكو، حامد حمدان، مصطفى فتحي.


في خط الهجوم: محمود زلاكة.


تشكيل إنبي


في حراسة المرمى: بودي سمير.


في خط الدفاع: أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، محمد شرقية، مروان داوود.


في خط الوسط: زياد كمال، أحمد العجوز.


في خط الوسط الهجومي: علي محمود، حامد عبد الله، محمد حتحوت.


في خط الهجوم: أقطاي عبد الله.

وزير الرياضة التركي سفير أنقرة بيراميدز إنبي

مسؤول إيراني: نراجع المقترح الباكستاني ونرفض الضغوط بشأن هرمز
شئون عربية و دولية

مسؤول إيراني: نراجع المقترح الباكستاني ونرفض الضغوط بشأن هرمز
كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
حوادث وقضايا

كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟
حوادث وقضايا

"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟
"من جوه عالم تاني".. أكبر7 مولات في العالم
علاقات

"من جوه عالم تاني".. أكبر7 مولات في العالم

