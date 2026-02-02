هل تدخل حسام حسن في أزمة إمام عاشور مع الأهلي؟.. شوبير يوضح

أطلق ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، تصريحات نارية حول ما وصفه بالمؤامرات التي يتعرض لها ناديه في الفترة الأخيرة، مطالبًا بإعادة حقوق النادي المسلوبة.

ونشر عباس تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع «إكس» قائلاً: "راجعين يا هوى راجعين يا زهرة البساتين… عن عشقي وحبي لنادي الزمالك أتحدث… نمت قرير العين… من يستطيع أن يغلق نادي الزمالك… فسيبقى نادي الزمالك قلعة مهما تعرض لمؤامرة رخيصة… ولي طلب، أعيدوا لنادي الزمالك ما سلبتوه منه عدلًا وإنصافًا، أقصد أرض أكتوبر".

وتأتي تصريحات عباس في ظل الجدل المستمر حول حقوق النادي وأراضيه، ما يوضح حرصه على الدفاع عن مصلحة الزمالك والتأكيد على مكانته التاريخية في الرياضة المصرية.