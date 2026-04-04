إذا كنت تعتقد أنك على علم بكافة فصائل الطيور الموجودة حول العالم، فهذا غير صحيح، لأن هناك سلالات تصنف على أنها الأغرب عالميا، ومن المتوقع أنك لم تشاهدها من قبل، وفقا لما لموقع "popularmechanics".

ما هي أغرب أنواع الطيور حول العالم؟

البفن المتوج، طائر بحري يتكيف مع المياه الباردة في شمال المحيط الهادئ، ويعد أكبر أنواع البفن.

ويتكاثر البفن المتوج بين شمال غرب ألاسكا ووسط كاليفورنيا، ويظهر ريشه الذهبي فقط خلال موسم التزاوج.

يحفر البفن المتوج جحورا على حواف المنحدرات لوضع بيضه، كما يتميز بمهارته في الصيد، حيث يستطيع اصطياد حتى 20 سمكة في المرة الواحدة، لتغذية صغاره، بينما يتناول الكبار الأسماك تحت الماء.

طائر أبو قرن ذو الخوذة.. لماذا يعتبر من الطيور الغريبة؟

يتواجد هذا الطائر في شبه جزيرة الملايو وسومطرة وبورنيو وتايلاند وميانمار، ويتغذى غالبا على ثمار التين، ويتكاثر مرة واحدة سنويا.

ويتميز هذل الطائر بمنقار أصفر طويل، وخوذة ضخمة على رأسه، تشكل نحو 10% من وزنه، ما يعطيه مظهرا فريدا يجمع بين الديك والطوقان.

طائر أبو قرن ذو الخوذة مهدد بالانقراص، لأنه يتعرض للصيد الجائر، للحصول على خوذته المستخدمة في الحلي والزخارف.

دجاج غينيا.. ما الذي يجعله نسرا مميزا؟

يعيش هذا الطائر في شرق إفريقيا الإستوائية، مثل إثيوبيا وكينيا، في بيئات صحراوية جافة، يتغذى على البذور والقوارض والزواحف الصغيرة والحشرات، إضافة إلى النباتات والفواكه أحيانا.

اللون أكثر ما يميز دجاج غينيا، بالإضافة إلى عينيه الحمراوين، وقدرته على الطيران عند الحاجة.

وعادة ما يظهر الذكور من هذا الطائر سلوك عدواني، بينما الإناث تتسم بلغة جسد أكثر خضوعا.

طائر اللقلق المارابو.. ما الذي يميزه عن باقي الطيور؟

اللقلق المارابو طائر ضخم وغريب الشكل، يبلغ طوله 152.4 سم، وجناحيه أكثر من 259.08 سم.

الطول ليس الشيء الوحيد الذي يميز هذا الطائر، بل يتميز أيضا بجراب أحمر يتدلى من رقبته يستخدمه الذكور لجذب الإناث عبر النفخ وإصدار أصوات شبيهة بالنعيق.

كما يحتوي جسده على عظام ساق وأصابع مجوفة ورأس أصلع، ما يجعله طائرا فريدا ومميزا في المظهر.

بطة الإيدر ذات النظارة.. لماذا سمى هذا الطائر بهذا الاسم؟

تستمد هذه البطة القطبية اسمها من العلامات الموجودة حول عينيها، لأنها تشبه النظارة، كما تتكيف مع درجات الحرارة المنخفضة، لذلك تتخذ من التندرا وغرب ألاسكا موطنا لها حيث التكاثر.

وغالبا ما يكون غذائها الأساسي يتكون من الرخويات، وفي فصل الصيف، تتغذى على العشب والتوت.

