تصدر اسم الإعلامية لميس الحديدي خلال الساعات الماضية بعد احتفالها بخطوبة ابنها نور عمرو أديب مساء الجمعة في حفل حضره عدد من الفنانين والإعلاميين.

رقص لميس الحديدي مع إلهام شاهين وليلى علوي

وشهد حفل خطوبة نور عمرو أديب، رقص الإعلامية لميس الحديدي على المسرح خلال تسليم ابنها شبكة عروسته. وجمعها أيضا مشهد رقص مع الفنانة ليلى علوي والفنانة إلهام شاهين خلال رقصهم على غناء المطرب هشام عباس الذي أحيا حفل الخطوبة.

رقص عمرو أديب وعماد الدين أديب بحفل خطوبة نور

كما شهد الحفل اندماج الإعلامي عمرو أديب وشقيقه عماد الدين أديب بالرقص على أغاني هشام عباس، وحضرت الخطوبة منال سلامة والإعلامية هالة سرحان والإعلامية بوسي شلبي.

انفصال لميس الحديدي عن زوجها عمرو أديب

يذكر أن، الإعلامية لميس الحديدي انفصلت عن زوجها الإعلامي عمرو أديب رسميا في 25 ديسمبر 2025 بعد سنوات من الزواج أسفرت عن ابنهما "نور".

