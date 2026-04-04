وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى إيران بشأن مهلة الـ10 أيام .

وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال: "تتذكرون عندما منحتُ إيران عشرة أيام لإبرام صفقة أو فتح مضيق هرمز؟ الوقت ينفد، بقي 48 ساعة قبل أن ينهال عليهم الجحيم كله. المجد لله".

وفي وقت سابق، أشاد ترامب بالاقتصاد الأمريكي على تروث سوشيال قائلا:" ليس فقط أن أرقام الوظائف كانت رائعة أمس، فقد أضيف 178,000 وظيفة جديدة، ولكن العجز التجاري انخفض بنسبة 55٪، أكبر انخفاض في التاريخ. شكرًا لك يا سيد التعريفة الجمركية! كل هذا، وفي الوقت نفسه، تتخلص من إيران النووية".