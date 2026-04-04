شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

كتب : محمد نصار

04:14 م 04/04/2026 تعديل في 04:32 م

طقس بارد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدًا الأحد الموافق 5 أبريل 2026، ودرجات الحرارة على مختلف مناطق الجمهورية.

توقعات حالة الطقس غدًا

توقعت هيئة الأرصاد وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

كما يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، وبارد ليلًا.

شبورة مائية غدًا

أشارت هيئة الأرصاد إلى وجود شبورة مائية من الساعة 4 إلى 9 صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

فرص أمطار خفيفة مساءً

توجد فرص أمطار خفيفة مساءً على مناطق من السلوم ومطروح، على فترات متقطعة.

فرص لتكوّن سحب منخفضة

أوضحت هيئة الأرصاد وجود فرص لتكوّن سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

نشاط رياح

توقعت هيئة الأرصاد نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، بسرعة تتراوح من 30 إلى 40 كم/س على بعض المناطق.

اضطراب الملاحة البحرية

يوجد اضطراب في الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و60 كم/س، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 متر.

الطقس

