إدراكًا من وزارة الداخلية لأهمية تطوير الأداء الأمني، وتعميق علاقات التعاون بين أكاديمية الشرطة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية، بما يسهم في تعزيز وترسيخ دعائم الأمن، وتثمين قيم الولاء والانتماء، ورفع مستوى الثقافة الأمنية لدى المجتمع، نظّمت أكاديمية الشرطة المؤتمر العلمي السنوي بعنوان "التلاحم الوطني وأثره في مواجهة التحديات".

"التلاحم الوطني في مواجهة التحديات".. مؤتمر موسع بأكاديمية الشرطة

جاء المؤتمر بمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والخبراء والمتخصصين، إلى جانب مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب، وذلك في ظل متغيرات إقليمية تستدعي تكاتف الجهود للحفاظ على وحدة الصف الوطني ومواجهة التحديات.

وتناول المؤتمر عددًا من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التماسك الوطني، من بينها: دور الإعلام الوطني في مواجهة التحديات، والمشاركة المجتمعية للشباب كدعامة للتلاحم الوطني، ودور المرأة والجاليات المصرية بالخارج في دعم قيم الانتماء، فضلًا عن التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الحفاظ على الأمن القومي.

الشباب والإعلام والمرأة.. محاور مؤتمر أكاديمية الشرطة لتعزيز الانتماء

وأكدت وزارة الداخلية أن مثل هذه المؤتمرات تسهم في خلق وعي مجتمعي مستنير، وترسيخ القيم الوطنية، وبناء مجتمع قادر على مواجهة التحديات، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.

اقرأ أيضا:

