شركة روسية تبدأ إجلاء موظفيها من محطة بوشهر بعد استهدافها

كتب : وكالات

04:29 م 04/04/2026

شركة روساتوم الروسية

أعلنت شركة روساتوم الروسية المملوكة للدولة، بدء عملية إجلاء عدد من موظفيها العاملين في محطة بوشهر للطاقة النووية جنوب إيران، في ظل تصاعد المخاطر الأمنية.

وأفادت وسائل إعلام روسية رسمية بأن عملية الإجلاء تشمل نحو 198 موظفًا، حيث بدأت "الموجة الرئيسية" من عمليات المغادرة اليوم، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة أليكسي ليخاتشيف.

وبحسب ما نقلته وكالة تاس، فإن الشركة كانت قد بدأت بالفعل إجلاء بعض موظفيها منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن التحركات الأخيرة تأتي ضمن خطط مُعدة مسبقًا.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مقذوفًا سقط قرب محطة بوشهر صباح اليوم، ما تسبب في أضرار بمبنى مجاور ومقتل أحد عناصر الأمن، في رابع استهداف للموقع منذ بدء التصعيد العسكري.

وأضافت التقارير أن إدارة روساتوم أطلعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تطورات الوضع، في ظل تزايد المخاوف بشأن سلامة المنشآت النووية والعاملين فيها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من مخاطر استهداف البنية التحتية النووية، لما قد يحمله ذلك من تداعيات بيئية وأمنية واسعة النطاق.

