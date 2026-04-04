قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن استمرار الحرب الإيرانية- الأمريكية، ستؤدي إلى زيادة ملحوظة في أسعار العقارات بمصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح فوزي أن الارتفاع في الأسعار سيكون مرتبطًا بشكل مباشر بتداعيات الحرب على أسعار النفط والدولار، إضافة إلى تعطل سلاسل التمويل والإمداد؛ مما يزيد من تكلفة مواد البناء وبالتالي زيادة أسعار التنفيذ ثم العقارات في شكلها النهائي.

السوق العقارية قد تشهد ارتفاعًا لا يقل عن 15% في الأسعار

وأشار فوزي إلى أن السوق العقارية قد تشهد ارتفاعًا لا يقل عن 15% في الأسعار إذا لم تنته الحرب سريعًا، مؤكدًا أن هذه التطورات ستؤثر على القدرة الشرائية للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

عوامل إيجابية تعزز قوة السوق العقارية منها زيادة الإقبال من الدول العربية

وشدد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رغم هذه الضغوط، على وجود عوامل إيجابية تعزز قوة السوق العقارية؛ منها اهتمام المصريين المقيمين في الخارج بالاستثمار في العقارات، واستمرار الطلب الداخلي الحقيقي، بالإضافة إلى زيادة الإقبال من الدول العربية على الشراء والاستثمار في مصر.

وأكد فوزي أن القطاع العقاري لا يزال من أهم القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار في الوقت الحالي، ويستمر في استقطاب المشترين والمستثمرين على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.

اقرأ أيضًا:

