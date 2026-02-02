مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

مايوركا

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

روما

الدوري السعودي

الرياض

- -
17:15

النصر

الدوري السعودي

الهلال

- -
19:30

أهلي جدة

جميع المباريات

أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على المصري في الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

12:26 ص 02/02/2026
علق معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، على فوز فريقه أمس الأحد على حساب المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية.

وقال جمال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة: "يجب أن أحيي المصري البورسعيدي، على المستوى المميز الذي ظهر به الفريق في المباراة".

وأضاف: "نجحنا في تحقيق الهدف المطلوب أمام المصري، وهو الفوز واحتلال صدارة المجموعة، ووجود الجماهير في المدرجات يمثل 90% من قوة الفريق".

وتابع: "نختار دائما التشكيل والخطة بناءً على المنافس الذي سنواجهه، وبالتأكيد كل مباراة تحتاج نوعية معينة من اللاعبين، لكن في النهاية الجميع سيشارك خلال الفترة المقبلة".

واختتم جمال تصريحاته: "سنعمل في الفترة المقبلة مع مجموعة اللاعبين في خط الهجوم، للمساهمة في تقديم مستوى فني أفضل في المباريات المقبلة، وعلاج الأخطاء التي حدثت في مباراة المصري".

ونجح نادي الزمالك في تحقيق الفوز أمس الأحد 1 فبراير الجاري، على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك والمصري الكونفدرالية معتمد جمال نادي الزمالك نتيجة مباراة الزمالك والمصري

