تفوق أبيض ولاعب أهلاوي الهداف.. تاريخ مواجهات الزمالك وسيراميكا كليوباترا

كتب - يوسف محمد:

08:57 م 16/02/2026
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا (17)
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا (20)
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا (18)
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا (8)
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا (13)
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا (15)

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا غدا الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة كأس مصر 2025-2026.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ويلاقي نادي الزمالك غدا الثلاثاء الموافق 17 فبراير الجاري، نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات دور ال16 ببطولة كأس مصر موسم 2025-2026.

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا، غدا الثلاثاء 17 فبراير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "هيئة قناة السويس" بالإسماعيلية.

تاريخ مواجهات الزمالك وسيراميكا كليوباترا

وتعد مباراة الغد هى المواجهة رقم 14، التي تجمع بين الفريقين في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 13 مباراة من قبل.

وخلال 13 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين من قبل، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز، في 11 مباراة وحضر التعادل في مباراتين، لم يتلقى الهزيمة في أي مباراة.

وأحرز لاعبو الفارس الأبيض في مرمى سيراميكا كليوباترا 27 هدفا، وتلقت شباكهم 11 هدفا فقط.

ويحتل سيف الجزيري لاعب الزمالك صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا، بالتساوي مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق السابق، برصيد 4 أهداف.

أقرأ أيضًا:

"علاقات راسخة ووطيدة".. بيان رسمي من الأهلي بخصوص شكوى الجيش الملكي

الاتحاد السكندري يفوز على سموحة في الدوري المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

