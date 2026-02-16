بـ"لمسات كروية" مع الطلاب.. محافظ الأقصر يفتتح ملاعب "العضايمة" (صور)

الأقصر - محمد محروس:

أجرى المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، زيارة ميدانية اليوم الإثنين إلى قرية العضايمة التابعة لمركز إسنا، شهد خلالها افتتاح مجمع ملاعب مدرسة العضايمة للتعليم الأساسي، حيث شارك الطلاب فرحتهم باللعب بالكرة، بحضور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم، وضياء البتيتي، عمدة القرية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والمعلمين وأولياء الأمور.

حفاوة الاستقبال

استقبل طلاب المدرسة المحافظ باصطفاف منظم على الجانبين وتحية حارة، معربين عن سعادتهم بالمشروع الجديد الذي يمثل إضافة نوعية للمنظومة التعليمية والرياضية في القرية.

كما تضمن حفل الافتتاح عرضًا وطنيًا قدمه الطلاب، عكس اعتزازهم بمصريتهم وحبهم للوطن، وهو العرض الذي نال استحسان جميع الحضور وإشادتهم.

بناء الشخصية

أكد المحافظ، خلال جولته التفقدية داخل المجمع، حرص الدولة على تطوير البنية التحتية للمدارس وتوفير بيئة متكاملة؛ مشيرًا إلى أن الأنشطة الرياضية تعد ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الذهنية والبدنية، فضلًا عن تعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي.

ثمّن وكيل وزارة التربية والتعليم الدعم المستمر من المحافظة لقطاع التعليم، موضحًا أن إنشاء هذا المجمع يأتي ضمن خطة شاملة للارتقاء بالخدمات الطلابية.

فيما اختتم المحافظ زيارته بتوجيه الشكر لإدارة المدرسة على الانضباط وحسن التنظيم، مؤكدًا أن الاستثمار في الأبناء هو الاستثمار الحقيقي لمستقبل الوطن.