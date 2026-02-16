مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

1 1
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 0
17:00

سموحة

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

4 2
18:00

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:15

الوحـــدة

جميع المباريات

إعلان

هدف لاعب بيراميدز في مرمى باور ديناموز الأفضل بدوري أبطال أفريقيا

كتب : مصراوي

07:16 م 16/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إيفرتون من مران بيراميدز الأخير قبل مواجهة الجيش الرواندي
  • عرض 5 صورة
    إيفرتون دا سيلفا
  • عرض 5 صورة
    إيفرتون دا سيلفا لاعب بيراميدز (4)
  • عرض 5 صورة
    إيفرتون دا سيلفا لاعب بيراميدز (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حصد لاعب فريق بيراميدز إيفرتون دا سيلفا، جائزة أفضل هدف في الجولة السادسة ببطولة دوري الأبطال، عن هدفه في مرمى باور ديناموز بالجولة السادسة بدوري أبطال أفريقيا،

وكان إيفرتون أحرز هدف في فوز فريقه بثلاثية على حساب باور ديناموز، في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

ونشر الاتحاد الأفريقي عبر الحساب الرسمي لدوري الأبطال، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، فيديو للهدف وكتب: "استلام، مراوغة، تسديد".

وأضاف الاتحاد: "إيفرتون لاعب بيراميدز صاحب أفضل هدف، في الجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا".

وظهر صاحب ال29 عاما، خلال الموسم الحالي رفقة نادي بيراميدز، في 29 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

ويذكر أن بيراميدز، ضمن التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة.

أقرأ أيضًا:

خبير لوائح يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بعد أحداث مواجهة الجيش الملكي

اتحاد الكرة يكشف موعد مباراة بيراميدز وبتروجيت في كأس مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دوري أبطال أفريقيا هدف إيفرتون دا سيلفا بيراميدز وباور دينامور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مودرن سبورت يتعادل مع كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري
رياضة محلية

مودرن سبورت يتعادل مع كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

"هيغطي على رامز".. كيف علق الجمهور على عودة برنامج المقالب "الكاميرا الخفية"
دراما و تليفزيون

"هيغطي على رامز".. كيف علق الجمهور على عودة برنامج المقالب "الكاميرا الخفية"
"شباب النواب" تفتح ملف التعصب الرياضي ودور شركة المدن
أخبار مصر

"شباب النواب" تفتح ملف التعصب الرياضي ودور شركة المدن

رمضان 2026.. مصطفى غريب يكشف كواليس مشاركته في "هي كيميا"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. مصطفى غريب يكشف كواليس مشاركته في "هي كيميا"
جنات تؤدي مناسك العمرة
زووم

جنات تؤدي مناسك العمرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر