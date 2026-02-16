هدف لاعب بيراميدز في مرمى باور ديناموز الأفضل بدوري أبطال أفريقيا

حصد لاعب فريق بيراميدز إيفرتون دا سيلفا، جائزة أفضل هدف في الجولة السادسة ببطولة دوري الأبطال، عن هدفه في مرمى باور ديناموز بالجولة السادسة بدوري أبطال أفريقيا،

وكان إيفرتون أحرز هدف في فوز فريقه بثلاثية على حساب باور ديناموز، في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

ونشر الاتحاد الأفريقي عبر الحساب الرسمي لدوري الأبطال، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا، فيديو للهدف وكتب: "استلام، مراوغة، تسديد".

وأضاف الاتحاد: "إيفرتون لاعب بيراميدز صاحب أفضل هدف، في الجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا".

وظهر صاحب ال29 عاما، خلال الموسم الحالي رفقة نادي بيراميدز، في 29 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

ويذكر أن بيراميدز، ضمن التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة.

استلام. مراوغة. تسديد. 🤩



إيفرتون لاعب بيراميدز صاحب أفضل هدف في الجولة السادسة من دوري أبطال إفريقيا. ⚽️

