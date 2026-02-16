مباريات الأمس
الاتحاد السكندري يفوز على سموحة في الدوري المصري

كتب : مصراوي

07:41 م 16/02/2026 تعديل في 07:42 م

مباراة الاتحاد السكندري وسموحة

كتب - محمد الميموني:

حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز على نظيره سموحة اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة ال١٨ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح عبد الرحمن مجدي الهدف الأول لصالح فريقه الاتحاد السكندري في الدقيقة ال٧٦ من عمر المباراة.

وانتهت المباراة بفوز الاتحاد السكندرى على نظيره فريق سموحة بهدف دون رد .

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل فريق سموحة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد ٢٥ نقطة بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس عشر برصيد ١٧ نقطة.

مباراة الاتحاد السكندري وسموحة الاتحاد السكندري يفوز على سموحة بطولة الدوري المصري الممتاز

