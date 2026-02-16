25 صورة من عزاء الدكتور مفيد شهاب.. "محلب" في مقدمة الحضور

شهد عزاء الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، حضورًا مكثفًا من كبار المسؤولين والشخصيات العامة، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء وتوديع أحد أبرز رجال القانون والسياسة في مصر.

من حضر عزاء وزير التعليم الأسبق اليوم؟

ووثقت عدسات مصراوي توافد المعزين إذ شهد العزاء حضورًا رسميًا وقانونيًا كثيفًا إذ تقدم الحضور كل من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وغادة والي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، إلى جانب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم السابق، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة الأسبق.



وحضر العزاء أيضًا العديد من القيادات القانونية والقضائية، في مقدمتهم: المستشار محمد شوقي، النائب العام، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إلى جانب عدد كبير من رؤساء الهيئات القضائية وكبار رجال الدولة.



وشارك في العزاء أيضًا عدد من المحافظين والوزراء الحاليين والسابقين، من بينهم إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وأحمد رستم، وزير التخطيط، إلى جانب أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام السابق، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيد.

وحرصت قيادات الأزهر الشريف على المشاركة في عزاء الدكتور مفيد شهاب، إذ قدم واجب العزاء كل من الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، معربين عن بالغ تقديرهم لمسيرة الفقيد.



