إعلان

25 صورة من عزاء الدكتور مفيد شهاب.. "محلب" في مقدمة الحضور

كتب أحمد العش:
تصوير- هاني رجب:

08:55 م 16/02/2026 تعديل في 08:57 م
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    رئيس مجلس النواب من عزاء مفيد شهاب
  • عرض 25 صورة
    عزاء مفيد شهاب (1)
  • عرض 25 صورة
    عزاء مفيد شهاب (2)
  • عرض 25 صورة
    عزاء مفيد شهاب (3)
  • عرض 25 صورة
    رئيس مجلس النواب من عزاء مفيد شهاب2
  • عرض 25 صورة
    عزاء مفيد شهاب (4)
  • عرض 25 صورة
    عزاء مفيد شهاب (5)
  • عرض 25 صورة
    عزاء مفيد شهاب (7)
  • عرض 25 صورة
    اللواء سمير فرج من عزاء مفيد شهاب
  • عرض 25 صورة
    عزاء مفيد شهاب (8)
  • عرض 25 صورة
    عزاء مفيد شهاب (10)
  • عرض 25 صورة
    عزاء مفيد شهاب (11)
  • عرض 25 صورة
    عزاء مفيد شهاب (12)
  • عرض 25 صورة
    عزاء مفيد شهاب (13)
  • عرض 25 صورة
    عزاء مفيد شهاب (9)
  • عرض 25 صورة
    عزاء مفيد شهاب (14)
  • عرض 25 صورة
    عزاء مفيد شهاب (15)
  • عرض 25 صورة
    عزاء مفيد شهاب (16)
  • عرض 25 صورة
    عزاء مفيد شهاب (17)
  • عرض 25 صورة
    عزاء مفيد شهاب
  • عرض 25 صورة
    عزاء مفيد شهاب3
  • عرض 25 صورة
    عزاء مفيد شهاب4
  • عرض 25 صورة
    غادة والي من عزاء مفيد شهاب
  • عرض 25 صورة
    عزاء مفيد شهاب2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد عزاء الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق، حضورًا مكثفًا من كبار المسؤولين والشخصيات العامة، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء وتوديع أحد أبرز رجال القانون والسياسة في مصر.

من حضر عزاء وزير التعليم الأسبق اليوم؟

ووثقت عدسات مصراوي توافد المعزين إذ شهد العزاء حضورًا رسميًا وقانونيًا كثيفًا إذ تقدم الحضور كل من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وغادة والي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، إلى جانب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم السابق، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة الأسبق.

وحضر العزاء أيضًا العديد من القيادات القانونية والقضائية، في مقدمتهم: المستشار محمد شوقي، النائب العام، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إلى جانب عدد كبير من رؤساء الهيئات القضائية وكبار رجال الدولة.

وشارك في العزاء أيضًا عدد من المحافظين والوزراء الحاليين والسابقين، من بينهم إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وأحمد رستم، وزير التخطيط، إلى جانب أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام السابق، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيد.
وحرصت قيادات الأزهر الشريف على المشاركة في عزاء الدكتور مفيد شهاب، إذ قدم واجب العزاء كل من الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، معربين عن بالغ تقديرهم لمسيرة الفقيد.

اقرأ أيضًا:
بحضور رئيس النواب.. بدء عزاء الدكتور مفيد شهاب

نقيب الأشراف ناعيًا مفيد شهاب: جمع بين رصانة الفكر القانوني وصدق الانتماء للوطن

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عزاء الدكتور مفيد شهاب عزاء مفيد شهاب وكيل الأزهر حضور عزاء مفيد شهاب أيمن عاشور ابراهيم محلب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بـ"لمسات كروية" مع الطلاب.. محافظ الأقصر يفتتح ملاعب "العضايمة" (صور)
أخبار المحافظات

بـ"لمسات كروية" مع الطلاب.. محافظ الأقصر يفتتح ملاعب "العضايمة" (صور)
مدبولي يشارك في عزاء الدكتور مفيد شهاب.. ووزير الرياضة ضمن الحاضرين -(صور)
أخبار مصر

مدبولي يشارك في عزاء الدكتور مفيد شهاب.. ووزير الرياضة ضمن الحاضرين -(صور)
أول تعليق من الشرطة على فيديو "متحرش أسيوط" المزعوم
حوادث وقضايا

أول تعليق من الشرطة على فيديو "متحرش أسيوط" المزعوم
لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)
علاقات

لا يزوره الكثيرون.. قصة أجمل مكان على وجه الأرض (صور)
"نقل النواب" توافق على 4 اتفاقيات منها استكمال الـ"LRT"
أخبار مصر

"نقل النواب" توافق على 4 اتفاقيات منها استكمال الـ"LRT"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
"الدستورية العليا" تقضي بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء بشأن جداول المخدرات
غلق الكافيهات 2 صباحًا.. مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر