كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، مفاجأة مدوية بشأن اللاعب الأنجولي كامويش، المنضم حديثًا لصفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الأخير.

ونشر أحمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "الأهلي حذر كامويش من (السهر) وطالبه بضرورة التركيز خاصة أن هناك معلومة داخل النادي تؤكد أن اللاعب يسهر مع مواطنه شيكوبانزا لاعب الزمالك".

وانضم كامويش لصفوف النادي الأهلي في يناير الماضي، لمدة 6 شهور مقابل 360 ألف دولار، مع أحقية الشراء مقابل مليون و800 ألف دولار.

وفشل حتى الآن في وضع بصمته مع النادي الأهلي بعد صيامه التهديفي في المباريات التي شارك بها منذ انضمامه.