"بعد نهاية دور المجموعات".. ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

كتب - يوسف محمد:

07:25 م 16/02/2026
    تريزيجيه
    تريزيجيه
    تريزيجيه من مباراة البنك الأهلي
    أحمد عاطف قطة
    أحمد عاطف قطة
    أحمد عاطف قطة من مباراة الأهلي وبيراميدز

اختتمت أمس الأحد الموافق 15 فبراير الجاري، مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026.

وضمنت 8 فرق التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، ومن بينهم الثنائي المصري الأهلي وبيراميدز.

وكان الأهلي صعد إلى ربع النهائي، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما صعد فريق بيراميدز متصدرا للمجموعة الأولى برصيد 16 نقطة.

هدافي دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

وأنهى النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي، دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، متصدرا لقائمة هدافي البطولة حتى الآن برصيد 5 أهداف.

1- محمود تريزيجيه، الأهلي، 5 أهداف

2- عبد الرازق عمر، الهلال السوداني، 4 أهداف

3- أحمد عاطف قطة، بيراميدز، 4 أهداف

4- بول ياسين، نهضة بركان، 3 أهداف

5- أبو بكر ديكايتي، الترجي التونسي، 3 أهداف

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتقام غدا الثلاثاء الموافق 17 فبراير الجاري، قرعة دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

والجدير بالذكر أن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ستقام أحد أيام 13 أو 14 أو 15 مارس المقبل 2026.

