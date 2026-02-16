مباريات الأمس
الدوري المصري

مودرن سبورت

1 1
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 0
17:00

سموحة

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

4 3
18:00

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

1 1
20:15

الوحـــدة

جميع المباريات

مودرن سبورت يتعادل مع كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

كتب - محمد الميموني:

07:49 م 16/02/2026

مودرن سبورت يتعادل مع كهرباء الإسماعيلية

تعادل فريق مودرن سبورت مع نظيره فريق كهرباء الإسماعيلية اليوم الإثنين٬ ضمن منافسات الجولة ال١٨ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز الهدف الأول لصالح فريق كهرباء الإسماعيلية اللاعب بنيامين برنارد بواتينج في الدقيقة ال٦٤ من عمر المباراة بينما سجل هدف التعادل لفريق مودرن سبورت اللاعب جودين شيكا في الدقيقة ال٧٤ من عمر المباراة.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف .

ترتيب الفريقين في الدوري المصري
يحتل فريق مودرن سبورت المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد ٢٢ نقطة بينما يحتل فريق كهرباء الإسماعيلية المركز العشرين برصيد ١٢ نقطة.

مودرن سبورت كهرباء الاسماعيلية الدوري المصري

