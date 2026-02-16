مودرن سبورت يتعادل مع كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

تعادل فريق مودرن سبورت مع نظيره فريق كهرباء الإسماعيلية اليوم الإثنين٬ ضمن منافسات الجولة ال١٨ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز الهدف الأول لصالح فريق كهرباء الإسماعيلية اللاعب بنيامين برنارد بواتينج في الدقيقة ال٦٤ من عمر المباراة بينما سجل هدف التعادل لفريق مودرن سبورت اللاعب جودين شيكا في الدقيقة ال٧٤ من عمر المباراة.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف .

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يحتل فريق مودرن سبورت المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد ٢٢ نقطة بينما يحتل فريق كهرباء الإسماعيلية المركز العشرين برصيد ١٢ نقطة.