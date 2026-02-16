إعلامي يكشف موقف الأهلي من أحداث مباراته ضد الجيش الملكي

هل حدثت خسائر أو تلفيات في ستاد القاهرة بعد أحداث مباراة الأهلي؟ إعلامي يرد

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يدرس خلال الساعات المقبلة التقدم باعتذار رسمي إلى الجيش الملكي على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن إدارة الأهلي ترفض أي سلوك يخرج عن الروح الرياضية أو يمس العلاقات الطيبة مع الأندية الشقيقة في القارة الإفريقية، مؤكداً على التاريخ الطويل من الاحترام المتبادل بين الأهلي والجيش الملكي في مختلف البطولات القارية.

وأضاف أن المجلس يدرس إصدار بيان رسمي خلال الفترة المقبلة للتأكيد على تقدير النادي الكامل للفريق المغربي وجماهيره، مع التشديد على التزام الأهلي بقيمه ومبادئه التي تقوم على الاحترام والانضباط، سواء داخل الملعب أو خارجه.

وأشار الغندور إلى حرص إدارة النادي على احتواء الموقف سريعاً حفاظاً على العلاقات القوية مع الأشقاء في المغرب وتجنباً لأي توترات تؤثر على مسيرة الفريق في الأدوار الإقصائية للبطولة.

ومن المتوقع أن تحسم إدارة الأهلي موقفها النهائي خلال الساعات المقبلة سواء بتوجيه اعتذار رسمي أو الاكتفاء ببيان توضيحي يبرز عمق العلاقات بين الناديين.