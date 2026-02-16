إعلامي يكشف كواليس اجتماع مجلس الزمالك

هل حدثت خسائر أو تلفيات في ستاد القاهرة بعد أحداث مباراة الأهلي؟ إعلامي يرد

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن مجلس إدارة نادي إدارة القلعة البيضاء عقد اجتماعاً اليوم الأحد لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم.

وأشار الغندور في تصريحات تلفزيونية إلى أن الاجتماع شهد الاستقرار بالإجماع على استمرار معتمد جمال مديراً فنياً للفريق خلال الفترة المقبلة مع تجميد ملف التعاقد مع مدرب أجنبي في ظل الأزمة المالية الحالية.

وأضاف الغندور أن المجلس قرر اعتماد صرف مكافآت مالية للاعبين بعد التأهل إلى الدور المقبل من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، تقديراً للأداء والنتائج التي حققها الفريق مؤخرًا.

واختتم الغندور بالإشارة إلى أن مجلس الزمالك استقر على تحديد موعد أقصاه يونيو المقبل لحل كافة القضايا المتعلقة بإيقاف القيد والتي صدرت فيها أحكام نهائية.