رئيس رومانيا يشارك في أول اجتماع لمجلس السلام الذي شكله ترامب



وكالات

أعلن الرئيس الروماني نيكوشور دان، عن مشاركته في أول اجتماع لمجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قال دان في منشور على "فيسبوك": "سأشارك الأسبوع المقبل في الاجتماع الأول لمجلس السلام تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضاف أن رومانيا ستتمتع بصفة مراقب وسأعبر عن تأييدي الثابت لجهود السلام الدولية واستعدادنا للمشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" في واشنطن يوم 19 فبراير الجاري.

يذكر أن التوقيع على ميثاق مجلس السلام جرى على هامش منتدى دافوس الدولي في سويسرا، يوم 22 يناير، ووقع عليه ممثلو 19 دولة، وفقا لروسيا اليوم.